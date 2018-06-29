Вот-вот рухнет: в сети показали фото опасного пляжа для детей в Крыму По теме: В некогда популярном курортном городе Алупка (оккупированный Крым) над одним из немногих доступных местным жителям пляжей нависает ржавая металлическая конструкция. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на странице RoksolanaToday&Крым, передает . Как сообщается, данный пляж – единственный в густонаселенном районе Алупки. Расположенный рядом благоустроенный пляж для местных жителей закрыт. "Единственный пляж в густонаселённом районе Алупки, где собираются мамы с детками, накрыт ужасной ржавой конструкцией! Вот-вот и она рухнет на пляж! Хороший, благоустроенный пляж закрыт на чертог. Хорошо отдыхаем", – пишет в подписи автор поста. Алупка

Единственный пляж в густонаселённом р-не Алупки, где собираются мамы с детками, накрыт ужасной ржавой конструкцией! Вот - вот и она рухнет на пляж! Хороший, благоустроенный пляж закрыт на замок

хорошо отдыхаем — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt)











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура пляж единственный закрыт благоустроенный алупки Теги: общество