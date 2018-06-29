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Вот-вот рухнет: в сети показали фото опасного пляжа для детей в Крыму
29.06.2018 15:19
Вот-вот рухнет: в сети показали фото опасного пляжа для детей в Крыму По теме:

В некогда популярном курортном городе Алупка (оккупированный Крым) над одним из немногих доступных местным жителям пляжей нависает ржавая металлическая конструкция.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на странице RoksolanaToday&Крым, передает .

Как сообщается, данный пляж – единственный в густонаселенном районе Алупки. Расположенный рядом благоустроенный пляж для местных жителей закрыт.

"Единственный пляж в густонаселённом районе Алупки, где собираются мамы с детками, накрыт ужасной ржавой конструкцией! Вот-вот и она рухнет на пляж! Хороший, благоустроенный пляж закрыт на чертог. Хорошо отдыхаем", – пишет в подписи автор поста.

 

 







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