|Вот-вот рухнет: в сети показали фото опасного пляжа для детей в Крыму
|29.06.2018 15:19
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В некогда популярном курортном городе Алупка (оккупированный Крым) над одним из немногих доступных местным жителям пляжей нависает ржавая металлическая конструкция.
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на странице RoksolanaToday&Крым, передает .
Как сообщается, данный пляж – единственный в густонаселенном районе Алупки. Расположенный рядом благоустроенный пляж для местных жителей закрыт.
"Единственный пляж в густонаселённом районе Алупки, где собираются мамы с детками, накрыт ужасной ржавой конструкцией! Вот-вот и она рухнет на пляж! Хороший, благоустроенный пляж закрыт на чертог. Хорошо отдыхаем", – пишет в подписи автор поста.