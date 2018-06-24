Как ни крути, а ездить в дождь или по мокрому дорожному покрытию с множеством луж приходится каждому. В большинстве случаев такие условия суровыми назвать нельзя (но есть и исключения, продиктованные качеством дорожного полотна).

Чтобы уверенно чувствовать себя за рулем в подобной обстановке, необходимы некоторые базовые знания. Что именно стоит учитывать, и как вести себя за рулем в дождь или на мокрой дороге? Давайте разберемся с этими вопросами с помощью специалистов ДЦ ŠKODA «Авто Сити» и «Мейджор Авто».



Начало дождя – наиболее опасный момент для водителя

Практика показывает, что первые минуты после начала дождя являются наиболее опасными. В это время происходит смешивание дорожной пыли и воды, в результате чего образуется грязь. Она существенно снижает качество сцепления с дорогой.

Спустя некоторое время дождь смывает эту грязь и сцепление становится лучше. Но все-таки оно не такое хорошее, как на сухом дорожном покрытии, и риск ухода авто в занос имеется.

Что еще нужно учитывать при вождении в дождь

В дождливую погоду:

Ухудшается видимость и обзорность.

Растет тормозной путь.

Возникает опасность возникновения аквапланирования.

Эффект аквапланирования является следствием плохого отвода воды из области контакта покрышки с дорожным покрытием. Из-за этого возникает промежуточный слой, по которому и скользят колеса.

Риск аквапланирования имеется даже на дорожном полотне с небольшим количеством воды. Возникает он на скорости от 60 км/ч. Но может появляться и на более низких скоростях – при торможении. Как правило, это обусловлено малой глубиной протектора, либо движением по мокрому гладкому дорожному полотну.

Эксперты советуют. Несколько рекомендаций для безопасной езды в дождь

Учитывая особенности таких условий, плохую видимость, риск аквапланирования и другие факторы, при движении в дождливую погоду придерживайтесь следующих рекомендаций:

Особую осторожность проявляйте в момент начала дождя, когда грязь с дороги еще не смыта.

Лужи, во избежание аквапланирования, следует проезжать, снизив скорость, а лучше стараться их объезжать.

Старайтесь не ехать на высокой скорости, избегайте резких маневров, перестроений, обгонов и пр.

Внимательно следите за авто, движущимися впереди – помните про увеличивающийся тормозной путь.

Тормозите максимально плавно (или рывками, имитируя работу ABS).

Проезжайте лужи правильно

Перед проездом лужи старайтесь определить ее глубину. В этом поможет анализ того, как ее преодолевают другие авто. Если выполнить проверку таким способом невозможно, никто не запрещает в целях перестраховки остановиться и выйти из машины для оценки обстановки.

ПОМНИТЕ. Для большинства легковых авто бездна преодолеваемого брода составляет 20-25 см, для кроссоверов и внедорожников – порядка 30-40 см.

Перед проездом неглубокой лужи снижайте скорость. Образующиеся при быстром движении брызги могут залить элементы системы зажигания со всеми вытекающими…

Перед заездом в лужу выровняйте руль. А во время движения по ней старайтесь не изменять траекторию авто – это может спровоцировать занос. Занести машину может и из-за резкого торможения при проезде лужи.

Неглубокие лужи проезжают на больших скоростях с соблюдением указанных выше рекомендаций. Для форсирования глубоких скорость снижается.

СОВЕТ. При выезде из лужи (особенно глубокой) рекомендуется просушить тормозные колодки. Делается это в движении, несколькими непродолжительными торможениями.

Если все же вам понадобится помощь

В дороге, особенно при движении в сложных условиях, может случиться всякое. И если вам все-таки понадобится помощь, воспользуйтесь программой «SKODA Assistance: гарантия мобильности». В ее рамках водителям предлагается бесплатная техническая помощь и ряд других услуг в гарантийный период для авто.

Есть возможность получить консультацию по самостоятельному устранению проблемы. При необходимости диспетчер системы может переадресовать звонок родным или знакомым, либо экстренным службам.

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Источник: https://www.autocity-sk.ru/

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