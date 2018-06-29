Погода, Новости, загрузка...
Житель Кривого Рога соорудил мангал в автомобиле
29.06.2018 15:22

В Кривом Роге мужчина обустроил мангал прямо в своем автомобиле. Об этом сообщает ТСН.

Указано, что в любой момент мужчина может зажарить мясо просто под капотом. Специально для этого он приобрел старый Запорожец, у которого двигатель находится в багажнике, в отличие от большинства легковых автомобилей.

"На такую идею автовладельца натолкнул анекдот о советском автопроме. И теперь уголь и шампуры всегда берет с собой и даже принимает заказы на выездные пикники", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, жителям Российской Федерации не разрешается жарить мясо в городах, которые принимают чемпионат мира по футболу 2018 года, по причине особого противопожарного режима.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить