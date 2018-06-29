Наблюдая за пикированием нашего гибридного соседа, я уделяю немало внимания прогнозам о росте экономики России, сделанным как иностранными аналитическими агентствами, так и официальными российскими структурами.

Это дает представление о том, что думают, о ситуации в РФ и как её видят в будущем прожжённые капиталисты и насколько приукрашают картину подверженные кремлевской цензуре чиновники. И отдельно радует, когда даже сами официальные структуры РФ признают, что сверхдержава накрывается медным тазом.

Так, Министерство экономического развития РФ, решило откорректировать свой прогноз “успешного” развития страны на ближайшие 6 лет, причем не в лучшую сторону!

По мнению “уважаемого” министерства, ни в этом году, ни в следующем, ВВП страны в своем неудержимом росте не сможет преодолеть 2% планку и если в 2018 он составит 1,9%, то в следующем и вовсе 1,4%! При этом рост зарплат населения спикирует с 6,3% до 1%, а рост промышленного производства составит 1,7%. Инфляции дали прогноз роста 3,1% — 4,5%.

Стоит отметить, что в последний раз Минэкономразвития делало свой прогноз в апреле и, первая половина 2018 года, показала его полную несостоятельность в отрицательную сторону. Что же, посмотрим насколько верен будет этот пессимистичный расклад гибридных пифий, но, с учетом того что рост ВВП РФ показал за 6 месяцев 1,3%, а в апреле инфляция составила 10%, мне кажется, что в ближайшее время министерство вновь начнет корректировать свои цифры в “минус”.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира