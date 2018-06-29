|Кто сдал Крым? Нардепы устроили перепалку в прямом эфире (видео)
|29.06.2018 15:27
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Нардеп Радикальной партии Игорь Мосийчук и депутат Рады от "Оппозиционного блока" устроили словесную перепалку в эфире телеканала NewsОne, передает
Был затронут вопрос острова Тузла, который, по словам Мосийчука, был защищен от России экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.
"Проблема в том, насколько сильным был каждый из них (Президентов Украины. - Ред.). Насколько был способен удерживать вертикаль власти. Тузлу защитили, а Крым сдали", - заявил он.
На что Шуфрич ответил, что он был одним из тех, кто защитил Тузлу. "А вы Крым - нет", - заявил он Мосийчуку.
В свою очередь представитель Радикальной партии отверг обвинения, заявив, что это Шуфрич виновен в "сдаче" Крыма.
"Вы сидели тогда в парламенте, а я в тюрьме, куда меня посадил Янукович. Это вы как представитель власти виновны в сдаче Крыма", - заявил Мосийчук.