|
Мать Клиха заявила, что его отправили в психиатрическую больницу
|
29.06.2018 15:29
|
Адвокат украинца Станислава Клиха, удерживаемого в российской
тюрьме, констатировал, что состояние здоровья заключенного
ухудшилось, рассказала мать Клиха Тамара. 8 июня Клих объявил
голодовку Фото: radiosvoboda.org "На сегодня я заказала разговор с
ним, разговор не состоялся, его отправили в психиатрическую
больницу. Я позвонила Татьяне Щур, правозащитнице в России… Она
говорит, что был у него адвокат, сказал, что он очень в плохом
состоянии, даже не смог с ним поговорить, ничего. Говорит: "Я
думаю, что его отправят в больницу". Какие-то документы подписал, а
какие, я не знаю… В общем, его отправили, наверное, в больницу",–
сказала Тамара Клих.В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня)
приговорил украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы
участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне
чеченских повстанцев, к 20 и 22 с половиной годам лишения
свободы соответственно.В обвинительном заключении говорилось, что
Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской
армии в Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года назад лично убил
четырех российских военных, а прежний премьер-министр Украины
Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по
россиянам из автомата Калашникова около 10 раз.Оба украинца
все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не
были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.В
декабре Россия отказала в передаче Украине Клиха и
Карпюка.8 июня мать Клиха Тамара Клих сообщила, что он объявил
голодовку.26 июня уполномоченный Верховной Рады Украины по правам
человека Людмила Денисова сообщила, что Клих находится в
критическом состоянии.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира