Адвокат украинца Станислава Клиха, удерживаемого в российской тюрьме, констатировал, что состояние здоровья заключенного ухудшилось, рассказала мать Клиха Тамара. 8 июня Клих объявил голодовку Фото: radiosvoboda.org "На сегодня я заказала разговор с ним, разговор не состоялся, его отправили в психиатрическую больницу. Я позвонила Татьяне Щур, правозащитнице в России… Она говорит, что был у него адвокат, сказал, что он очень в плохом состоянии, даже не смог с ним поговорить, ничего. Говорит: "Я думаю, что его отправят в больницу". Какие-то документы подписал, а какие, я не знаю… В общем, его отправили, наверное, в больницу",– сказала Тамара Клих.В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 20 и 22 с половиной годам лишения свободы соответственно.В обвинительном заключении говорилось, что Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года назад лично убил четырех российских военных, а прежний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова около 10 раз.Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.В декабре Россия отказала в передаче Украине Клиха и Карпюка.8 июня мать Клиха Тамара Клих сообщила, что он объявил голодовку.26 июня уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Клих находится в критическом состоянии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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