В , в районе станции метро "Почайна", на дороге заметили двух собак, одну из которых, по всей видимости, сбил автомобиль, а другая ее охраняла.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные очевидцами на странице dtp.kiev.ua, передает

"На Петровке, возле заправки "Амис" по ходу сбили собаку. Лежит у обочины. Рядом друг. Топтался по ней лапами, облизывает, скулит", – пишет один из пользователей.

Позже стало известно, что предположительно сбитая собака погибла. Другой пес на протяжении нескольких часов лежал с ней рядом.

"Буквально 5 минут назад был там. Черная собака даже кушать не хочет…", "С дороги оттащить,чтобы вторую не сбила машина,что помешало?!", "П - преданность", – пишут в комментариях пользователи.

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