|Парубий: Строительство Северного потока-2 будет остановлено
|29.06.2018 15:37
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Строительство газопровода "Северный поток-2" будет остановлено. Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий по итогам официального визита в США.
"После встреч в Вашингтоне, я точно знаю, что строительство Nord Stream 2 будет остановлено! Это не экономический проект, это гибридное оружие против Европы в руках Путина", - написа спикер украинского парламента на своей странице в
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