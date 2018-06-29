Строительство газопровода "Северный поток-2" будет остановлено. Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий по итогам официального визита в США.

"После встреч в Вашингтоне, я точно знаю, что строительство Nord Stream 2 будет остановлено! Это не экономический проект, это гибридное оружие против Европы в руках Путина", - написа спикер украинского парламента на своей странице в

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