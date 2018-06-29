Обострением ситуации в зоне боевых действий на Донбассе президент РФ Владимир Путин показывает, кто "хозяин" войны на востоке Украины. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил прежний офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жданов: От "контактных" боестолкновений враг отказался еще в начале этого года Фото: radiosvoboda.org "Политический бойкот чемпионата мира по футболу состоялся. Команды ряда европейских стран не прошли групповой этап. И их лидерам не придется ехать в РФ на матчи своих сборных. Даже немцы не вышли из группы! Фактически сегодня Путина ничто не сдерживает. Его переполняет злоба, что никто в Россию не приехал. И уже не приедет, так как повода нет. Вполне вероятно, что сейчас мы видим результат этого. К тому же не забывайте о договоренностях по прекращению огня с 1 июля. Путин показывает, кто "хозяин" этой войны: мол, вы можете договариваться о чем угодно, но все зависит от меня. Эскалация конфликта на Донбассе может стать началом жаркого месяца в преддверии саммита НАТО и встречи президентов США и РФ", – отметил Жданов.По его словам, и Киев, и Москва, и Вашингтон заинтересованы в продолжении боевых действий на Донбассе."От саммита Альянса я ничего не жду, а вот встреча Трампа и Путина – очень интересный момент. Ведь российский президент находится не в самом лучшем положении. В частности, он просто вышел из противостояния по КНДР, в Сирии ему не дают вести активные боевые действия. А вот войну на Донбассе вряд ли будут сильно обсуждать – она, по сути, выгодна всем сторонам. Пока у нас идет война, Трамп собирает деньги со стран НАТО на безопасность. По Киеву и Москве – все понятно. А что касается боевых действий, то у нас же мирный план – мы просто сидим и ловим снаряды дальнобойной артиллерии боевиков. От "контактных" боестолкновений соперник отказался еще в начале этого года", – подчеркнул Жданов.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта договорилась о прекращении огня с 1 июля. Подобные перемирия уже объявлялись несколько раз, но ни разу не удалось добиться их длительного соблюдения.За последние сутки боевики 28 раз открывали огонь на Донбассе. В результате обстрелов погибли четверо украинских военных.Днем ранее оккупанты открывали огонь из минометов и гранатометов по позициям Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, что привело к гибели трех военнослужащих ВСУ.29 июня офицер пресс-центра операции Объединенных сил Вадим Бакай в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщил, что самая сложная ситуация на фронте сложилась в районе поселка Пивденное Донецкой области, на горловском направлении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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