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Жданов: Эскалация конфликта на Донбассе может стать началом жаркого месяца в преддверии саммита НАТО и встречи президентов США и РФ
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29.06.2018 15:37
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Обострением ситуации в зоне боевых действий на Донбассе президент
РФ Владимир Путин показывает, кто "хозяин" войны на востоке
Украины. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил
прежний офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник
запаса Олег Жданов. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Жданов: От "контактных" боестолкновений враг отказался
еще в начале этого года Фото: radiosvoboda.org "Политический бойкот
чемпионата мира по футболу состоялся. Команды ряда европейских
стран не прошли групповой этап. И их лидерам не придется ехать в РФ
на матчи своих сборных. Даже немцы не вышли из группы! Фактически
сегодня Путина ничто не сдерживает. Его переполняет злоба, что
никто в Россию не приехал. И уже не приедет, так как повода нет.
Вполне вероятно, что сейчас мы видим результат этого. К тому же не
забывайте о договоренностях по прекращению огня с 1 июля. Путин
показывает, кто "хозяин" этой войны: мол, вы можете договариваться
о чем угодно, но все зависит от меня. Эскалация конфликта на
Донбассе может стать началом жаркого месяца в преддверии саммита
НАТО и встречи президентов США и РФ", – отметил Жданов.По его
словам, и Киев, и Москва, и Вашингтон заинтересованы в продолжении
боевых действий на Донбассе."От саммита Альянса я ничего не жду, а
вот встреча Трампа и Путина – очень интересный момент. Ведь
российский президент находится не в самом лучшем положении. В
частности, он просто вышел из противостояния по КНДР, в Сирии ему
не дают вести активные боевые действия. А вот войну на Донбассе
вряд ли будут сильно обсуждать – она, по сути, выгодна всем
сторонам. Пока у нас идет война, Трамп собирает деньги со стран
НАТО на безопасность. По Киеву и Москве – все понятно. А что
касается боевых действий, то у нас же мирный план – мы просто
сидим и ловим снаряды дальнобойной артиллерии боевиков. От
"контактных" боестолкновений соперник отказался еще в начале этого
года", – подчеркнул Жданов.Вооруженный конфликт в Донецкой и
Луганской областях между украинской армией и пророссийскими
боевиками начался в апреле 2014 года. С этого
времени правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее началась операция
Объединенных сил.Трехсторонняя контактная группа по урегулированию
конфликта договорилась о прекращении огня с 1 июля. Подобные
перемирия уже объявлялись несколько раз, но ни разу не удалось
добиться их длительного соблюдения.За последние сутки боевики 28
раз открывали огонь на Донбассе. В результате
обстрелов погибли четверо украинских военных.Днем ранее
оккупанты открывали огонь из минометов и гранатометов по позициям
Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, что
привело к гибели трех военнослужащих ВСУ.29 июня офицер
пресс-центра операции Объединенных сил Вадим Бакай в комментарии
изданию "ГОРДОН" сообщил, что самая сложная ситуация на фронте
сложилась в районе поселка Пивденное Донецкой области, на
горловском направлении.
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