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Трамп предложил Макрону деньги за выход Франции из ЕС
29.06.2018 15:38

Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Эмманюэлю Макрону выгодную торговую сделку за выход Франции из Евросоюза.

 

Об этом сообщает The Washington Post.

24 апреля в ходе встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. Вместе с тем президент США предложил Парижу торговое соглашение на более выгодных условиях, чем в Евросоюзе.

Этот разговор между президентами подтвердили американскому изданию два европейских чиновника.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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