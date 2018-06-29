Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Эмманюэлю Макрону выгодную торговую сделку за выход Франции из Евросоюза.

Об этом сообщает The Washington Post.

24 апреля в ходе встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. Вместе с тем президент США предложил Парижу торговое соглашение на более выгодных условиях, чем в Евросоюзе.

Этот разговор между президентами подтвердили американскому изданию два европейских чиновника.

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