Будильник многих адептов Кремля самостоятельно отказывался включаться, ссылаясь на то, что лучше сегодня проспать или умереть вчерашним числом. Повестка дня ПАСЕ для русского эха звучала как приговор, явно выходящий за рамки Конвенции против пыток, особенно путём обрезания конечностей по иудейскому или мусульманскому обряду. С 8.30 утра начинался Юридический Комитет Ассамблеи, и сразу с вопроса о политических заключённых в Российской Федерации и Крыму.

«Может все-таки не пойдём?», — шептал будильник. Там докладчик — просто зверь, Эмануэлис Зингирс, настоящий каратель из Литвы, подготовку проходил в Моссаде, для «своих». Родной язык у него Идиш и взгляд совсем не добрый — чистый Фриц. «Может, можно поправить?» — робко, само с собой говорило эхо. «Они уже поправили! За поправки у них отвечают бандеровцы, точнее жидо-бандеровцы, в списке стоят 5 поправок по Меджлису, крымским татарам, возвращению Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, привлечение к ответсвенности за невыполнение международных актов и решений судов. Автор — Логвинский и его жидобандеровское лобби (Так у них в прессе писали); говорят они весь мир захватили — ну просто все: ПАСЕ, ЕСПЧ, и даже Белый дом.

«Надо бежать», — подумало эхо. Но как? Куда? Ведь тогда денег не дадут, в позу известную поставят… «О!!! Кстати о позе, хороша идея», — подумало эхо. А давай мы в это время на другой комитет пойдём — в комитет равенства и недискриминации. Там как раз будут важные вопросы для нас, европейцев, — ЛГБТ, трансгендеры, и вообще там много наших в хорошем смысле этого слова. И время заседаний совпадает один в один — это знак! «Надежда всегда есть!» — выкликнула эхо. Но память напомнила, что Надежда уже не депутат ПАСЕ и ждёт эхо в гости к себе в новую камеру особого режима. Тут заговорил мозг, который редко о давал о себе знать, так как все уже смирились с его отсутствием.

«Может отмазку сразу подберем? Что там важненького в повестке это комитета по равенству?»

«О, Господи!» — с ужасом прокричало эхо. Перед глазами большими буквами возник первый вопрос Доклад по ущемлению прав крымскотатарского народа на оккупированой территории…

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«Да, дети мои», — прозвучал голос как с небес уже без 5 минут назначенного докладчика по этому вопросу — епископа Союза евангельских христиан-баптистов Молдовы, депутата ПАСЕ и кандидата в президенты Молдовы Валерия Гилецкого. «Покайтесь перед Господ-м за грехи ваши, и простит он вас перед СКОРОЙ вашей встречей». «Что же делать? Что же делать?» — взывало эхо. Надо уже в зале заседания, во время голосования сегодня в зале все испортить. «Это мы умеем» — подсказала кристально-чистая совесть эха: чистой она была в связи с тем, что ею никогда не пользовались. «Основной тон задают докладчики от политических групп. кого там избрали для выступления от самой большой группы европейской народной партии?» — снова прозвучал вопрос самой себе, с мыслью «а может пронесёт…» Проноса ждать долго не пришлось, прямо как после «свежей» тюльки на Привозе. В списке выступающим от Группы ЕПП стоял тот самый Логвинский, с его жидобандеровским происхождением и крымскотатарскими замашками. — «Этого следовало ожидать» — в голове эха опять прокрутились мысли про всемирный заговор и круговую поруку масонов.

«Может социалисты нам помогут? Они ведь братья навек!». «Братья, таки да» — последней конвульсией ответил мозг, — «но не наши! От них выступает Борис Целевич — депутат из Литвы. Он страшный человек: «мало того что русский так ещё и еврей».

«Шеф, все пропало!», и пункт про обрезание, вероятно даже выше, чем обычно делают у восточных народов, стали последним образом возникшим перед чувством катастрофы.

«Выход есть», — прошептало эхо, немного испачкав совесть. «Он там, где и был вход. Пора уходить из Крыма и Донбаса, Приднестровья и Абхазии, Нагорного Карабаха и Чечни. Отпустить всех заложников и политических заключенных. И самое главное, покаяться ведь скоро встреча с Б-гом, а он все видит».

P.S. Все персонажи рассказа, как ни странно, настоящие; цитаты взяты из «достоверных» источников интернета.

Все права Не защищены, репост и лайковая благодарность за бессонную ночь работы над текстом приветствуются.

Борислав Береза в тексте не участвовал, денег нет.

Крымские татары ни при чем, если что — вы знаете, кто во всем виноват….

Фото героев рассказа, конечно, справа налево —

Борис Целевич, Георгий Логвинский, Валерий Гилецкий, Эмануэль Зингирис и представитель комитета равенства и недискриминации ПАСЕ, которая не смогла пройти мимо этого исторического фото.

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