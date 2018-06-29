Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его брат Олег Навальный накануне освобождения попросил привезти к воротам колонии ведро, зажигалку и бутылку самбуки. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Олег Навальный попросил брата привезти к колонии металлическое ведро, чтобы сжечь в нем тюремную робу Фото: navalny / Instagram "Металлическое ведро. Зажигалка zippo. Бутылка самбуки. Такой необыкновенный набор вещей Олег попросил привезти к колонии в день его выхода. Мы не поняли зачем это, но все привезли. Вот, оказывается, зачем", – написал он.В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Алексея Навального к 3,5 года лишения свободы условно, а Олега – к такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании "Ив Роше" и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.) – у Многопрофильной процессинговой компании.В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навальных и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации.28 июня Алексей Навальный сообщил, что его брат отсидел 3,5 года "от звонка до звонка" и должен выйти на свободу. Сегодня Олега Навального освободили. У ворот колонии он заявил, что хочет побыстрее добраться до дома, чтобы "поесть шашлыка и окрошки". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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