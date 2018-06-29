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Освобожденный из тюрьмы брат Навального сжег тюремную робу
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29.06.2018 15:45
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Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его брат
Олег Навальный накануне освобождения попросил привезти к воротам
колонии ведро, зажигалку и бутылку самбуки. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Олег Навальный попросил брата
привезти к колонии металлическое ведро, чтобы сжечь в нем тюремную
робу Фото: navalny / Instagram "Металлическое ведро. Зажигалка
zippo. Бутылка самбуки. Такой необыкновенный набор вещей Олег
попросил привезти к колонии в день его выхода. Мы не поняли зачем
это, но все привезли. Вот, оказывается, зачем", – написал он.В
конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Алексея
Навального к 3,5 года лишения свободы условно, а
Олега – к такому же сроку реального заключения. Им
инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании "Ив
Роше" и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.) – у Многопрофильной
процессинговой компании.В октябре 2017 года Европейский суд по
правам человека признал несправедливым суд в отношении
Навальных и обязал РФ выплатить им более €80 тыс.
компенсации.28 июня Алексей Навальный сообщил, что его
брат отсидел 3,5 года "от звонка до звонка" и должен
выйти на свободу. Сегодня Олега Навального освободили. У ворот
колонии он заявил, что хочет побыстрее добраться до дома, чтобы
"поесть шашлыка и окрошки".
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