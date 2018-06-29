Жителей города Буча (Киевская область) напугал дым, который появился над местной исправительной колонией, информирует

Так, на странице сообщества жителей Бучи в соцсети Facebook появились фотографии дыма над исправительной колонией № 85. В комментариях местные сразу узнали знакомые места и отметили, что "горит лагерь".

В свою очередь, в ГоСЧС Киевской области эту информацию не подтвердили.

Однако, на контрольно-пропускном пункте колонии корреспонденту сообщили, что сегодня в тюрьме так называемый "банный день" и с этим может быть связано наличие дыма над территорией колонии.

"Для заключенных сегодня действует банный день. Баню растапливают и следовательно идет дым, пожара у нас никакого нет, не волнуйтесь", - резюмировали в пенитенциарном учреждении.

Напомним, неизвестный ограбил дом в Харькове и исчез, поджегши его.

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