Генерального директора компании Tesla Илона Маска обвинили в том, что он использовал пукающего единорога в коммерческих целях без разрешения и уплаты авторского гонорара. Об этом сообщает ВВС .

Маск обнародовал снимок кружки художника и гончара из Колорадо Тома Эдвардса с умышленно детским рисунком единорога, пукающего электричеством на своей странице еще в феврале 2017 года. Он сопроводил его надписью "Электрокары полезны для окружающей среды, потому что электричество - это магия".

Сначала Эдвардс не был против, однако позже рисунок стал появляться на приборных панелях внутри автомобилей Tesla и в рекламных брошюрах. Когда знакомый художника приобрел машину Tesla и уведил, что единорог используется в оформлении операционной системы электрокара, Эдвардс узнал об использовании его рисунка. Он обратился к юристу, который объяснили ситуацию представителям Tesla и предложили сторонам договориться. Однако ответа не последовало.

Дочь художника Лиза Прэнк писала Маску в Twitter, но тот ответил довольно резко, а в конце заблокировал девушку.

"Он, конечно, может судиться, но это отстойно. В конце концов, у него растут продажи кружек", - отметил глава компании.

В свою очередь, Эдвардс заявил, что хотел бы прийти к позитивному разрешению спора.

"Я хочу обратиться к положительным сторонам личности Илона Маска. Он очень, очень интересный. Но он не может быть выше права об интеллектуальной собственности", - пояснил он.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в США мэр Чикаго Рам Эмануэль объявил о выборе буровой компании Илона Маска для создания и эксплуатации скоростной транзитной линии между международным аэропортом О'Хара и центром города.

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