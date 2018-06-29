Почти полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины, передает

"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. Так, с началом купального сезона, в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах. Ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев ", - говорится в сообщении

Кроме того, по словам спасателей, в разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и между детей.

"Малыши отправляются на местные озера и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 20 маленьких жизней. Еще восемь детей удалось спасти", - резюмировали в ГоСЧС.

Как сообщал водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области получили из реки тело погибшего ребенка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира