Первая ракетка Украины Элина Свитолина в стартовом раунде основной сетки Wimbledon сыграет с немкой Татьяной Марией. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Турнир стартует 2 июля Фото: Wimbledon / Instagram Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет с немкой Татьяной Марией.Катерина Козлова встретится с американкой Дженнифер Брэди, а соперницей Леси Цуренко будет представительница Венгрии Тимеа Бабош.Катерина Бондаренко поборется за выход во второй раунд с чешкой Луцией Шафаржовой.Сергей Стаховский, получивший wild card, встретится с португальцем Жуаном Соуса, а Александр Долгополов – с уругвайцем Пабло Куэвасом.Самый престижный турнир Большого шлема пройдет с 2-го по 15 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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