Первая ракетка Украины Элина Свитолина в стартовом раунде основной
сетки Wimbledon сыграет с немкой Татьяной Марией. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Турнир стартует 2 июля Фото:
Wimbledon / Instagram Первая ракетка Украины Элина Свитолина
сыграет с немкой Татьяной Марией.Катерина Козлова встретится с
американкой Дженнифер Брэди, а соперницей Леси Цуренко будет
представительница Венгрии Тимеа Бабош.Катерина Бондаренко поборется
за выход во второй раунд с чешкой Луцией Шафаржовой.Сергей
Стаховский, получивший wild card, встретится с португальцем Жуаном
Соуса, а Александр Долгополов – с уругвайцем Пабло
Куэвасом.Самый престижный турнир Большого шлема пройдет с 2-го по
15 июля.
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