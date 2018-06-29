Погода, Новости, загрузка...
Украинские теннисисты узнали своих соперников в первом круге Wimbledon
29.06.2018 15:53
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в стартовом раунде основной сетки Wimbledon сыграет с немкой Татьяной Марией. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Турнир стартует 2 июля Фото: Wimbledon / Instagram Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет с немкой Татьяной Марией.Катерина Козлова встретится с американкой Дженнифер Брэди, а соперницей Леси Цуренко будет представительница Венгрии Тимеа Бабош.Катерина Бондаренко поборется за выход во второй раунд с чешкой Луцией Шафаржовой.Сергей Стаховский, получивший wild card, встретится с португальцем Жуаном Соуса, а Александр Долгополов – с уругвайцем Пабло Куэвасом.Самый престижный турнир Большого шлема пройдет с 2-го по 15 июля. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить