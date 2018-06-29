Сеть забита рассказами о том, как российские девушки буквально охотятся за иностранными болельщиками. Это похоже на проявление гостеприимного гетеризма. Вот, что пишет о нем Википедия: «Гостеприимный гетеризм появляется на ранних этапах развития человеческого общества. Под гостеприимным гетеризмом подразумевают обычаи, при которых хозяин предлагает свою жену или дочь гостю, имевшие большое распространение между многих первобытных народов».

Вот именно это и происходит сейчас в России с поправкой на эмансипацию, в результате которой женщины с молчаливого согласия «хозяина» (государства) могут самостоятельно предлагать себя гостям. Все дело в том, что российское (как и советское в прошлом) общество крайне патриархально, по сути, первобытно. Оно герметично, как изолированное племя, веками варящееся в собственном соку. Любой гость из внешнего мира в русской глубинке воспринимается почти как сверхъестественное существо. Отсюда бешеный интерес к иностранцам, стремление им услужить, войти с ними в тесный, а лучше в телесный контакт.

Подлинное стремление членов оставшегося во многом первобытным «племени россиян» отдаться окружающему миру вытесняется показной ксенофобией. Но тело не обманешь. Когда представляется возможность, многие россиянки утраивают настоящую охоту за заезжими иностранцами. И это не просто тупое желание выскочить замуж и свалить из опостылевшего «первобытного рая» в какое-то более цивилизованное место. Это подлинная страсть к людям иного, большого и светлого мира, находящегося за гнилым забором ненависти, которым отгородили от него свое племя вожди-дикари. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . PS. Не случайно, что российская культура здесь схожа с чукотской. Только та не лицемерна и не компенсирует комплексы ксенофобией. Из мемуаров Льва Друскина: «Кем же был Юрин (имеется в виду известный чукотский писатель Рытхеу) отец ? Она (жена Рытхеу) ответила: — Кто его знает? У них ведь обычай : гостю всё — и лучший кусок , и собственную жену на ночь . И с надеждой : — Может быть , он даже был американец». —

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