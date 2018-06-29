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США заверили Германию, что санкции, введенные против России, не отразятся на строительстве "Северного потока-2"
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29.06.2018 16:01
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Германия выступает против применения экстерриториальных санкций, но
лишь в случае прокладки газопровода “Северный поток-2”, сообщила
пресс-секретарь министерства экономики Германии Беата Барон.
"Северный поток – 2" – второй газопровод, который свяжет
Россию с Германией по дну Балтийского моря Фото: ЕРА
Предварительные гарантии США предполагают, что проект трубопровода
не затронут новые американские санкции, отметила Барон.По ее
словам, Германия выступает против применения экстерриториальных
санкций, но только в случае строительства газопровода “Северный
поток-2”."Северный поток – 2" – второй газопровод,
который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря.
Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового
трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость
проекта – 9,5 млрд евро, его наполовину финансируют российский
"Газпром" и пять европейских компаний. В
"Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут
в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти Украины, Польши, Венгрии,
Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают
"Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности
Европы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называл
газопровод новым гибридным оружием России против
Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили
возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока
нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит
газа через территорию Украины после строительства "Северного
потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина,
поставки газа через Украину будут зависеть от экономической
целесообразности.По данным американского журнала Foreign
Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти
европейских компаний, задействованных в проекте "Северный
поток – 2".
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