SpaceX запустила к МКС космический грузовик Dragon. Видео
29.06.2018 16:09
29 июля американская компания SpaceX запустила к Международной
космической станции грузовой космический корабль Dragon. Об этом
сообщается на сайте компании. Корабль доставит на станцию 2,7 тонны
груза, в том числе круглого робота с искусственным интеллектом,
которого называют "летающим мозгом", запасную руку для
робототехнической части космической станции суперкофеиновый кофе
для экипажа МКС. Космический грузовик прибудет на станцию 2 июля. В
течение месяца на борт Dragon будут заносить различный груз, после
чего корабль вернется на Землю. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | SpaceX вывела на орбиту космический
корабль Фото: ЕРА видео Видео:
SpaceX / YouTube