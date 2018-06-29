29 июля американская компания SpaceX запустила к Международной космической станции грузовой космический корабль Dragon. Об этом сообщается на сайте компании. Корабль доставит на станцию 2,7 тонны груза, в том числе круглого робота с искусственным интеллектом, которого называют "летающим мозгом", запасную руку для робототехнической части космической станции суперкофеиновый кофе для экипажа МКС. Космический грузовик прибудет на станцию 2 июля. В течение месяца на борт Dragon будут заносить различный груз, после чего корабль вернется на Землю. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | SpaceX вывела на орбиту космический корабль Фото: ЕРА видео Видео: SpaceX / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки корабль космический spacex видео dragon Теги: мир