Обратившись к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову "в разумные сроки" расследовать набег на лагерь ромов во Львове, украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила принять меры для предупреждения погромов ромских поселений. Денисова призвала общественность к толерантности Фото: Людмила Денісова / Facebook Денисова просит "обеспечить эффективное расследование в разумные сроки".Отдельно украинский омбудсмен попросила правоохранителей "принять неотложные меры для предупреждения совершения погромов ромских поселений"."Денисова обеспокоена тенденцией к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям ромского национального меньшинства. Так, на контроле Уполномоченного продолжают находиться производство по нападения на цыганский лагерь в киевском парке "Голосеевский", сожжение совершенно настроенными лицами лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, а также во Львове и на Тернопольщине", – говорится в сообщении.Омбудсмен призвала общественность к толерантности, терпимости и недискриминации по любым признакам.Вечером 23 июня на лагерь ромов на окраине Львова совершено набег, в результате чего погиб один человек и ранены четверо, в том числе 10-летний мальчик. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Полиция задержала семерых злоумышленников. Установлен и задержан 20-летний организатор нападения. Остальным по 16-17 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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