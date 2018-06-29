Евреи, как и многие древние народы оставили свой гороскоп. Всем известны самобытный и искренний юмор этого народа и еще более искрометная мудрость, пишет со ссылкой на .

Так и знаки зодиака у них самобытные и «прямо в точку». Вот моя подруга родилась в месяц Адар-и все как-будто с нее списали. Очень лаконичный, как и их шутки, этот гороскоп полон настоящей еврейской мудрости. Каждому знаку зодиака, к которым мы привыкли, соответствует определенный месяц. Для того, чтобы найти описание себя и своих друзей-просто найдите знак зодиака и прочитайте какой именно еврейский месяц ему соответствует.

Овен — месяц Нисан.

Рожденные под знаком Овна люди — смелые, решительные, сильные, имеют свои взгляды, прогрессивные и одновременно агрессивные, воинственные, уверенные. Вставая в борьбу, они сделают всё, чтобы быть победителями, первыми наносят удар и убивают своего врага. Исторически месяц Нисан знаменует собой выход евреев из Египта, начало перехода от внутреннего рабства к избавлению от греховности, от физической зависимости — к свободе.

Телец — месяц Ияр.

Месяцу Ияр, по еврейскому гороскопу, соответствует знак зодиака Телец (на иврите — Шор, то есть, бык, вол). Слово «шор» в иврите обозначает взрослое самостоятельное животное, а «тале» — малое и слабое. Бык и вол — это шаг к самостоятельности, проявлению индивидуальной сущности.

Близнецы — месяц Сиван.

Близнецы – интеллектуалы, желающие всё знать, потому что для них знание — это сила, и чем больше информации получено сегодня, тем проще будет сделать выбор в будущем. Им трудно быть преданными одному делу, у них часто меняется настроение, подобно ветру, меняющему силу и направление. Поэтому Близнецы, согласно еврейскому гороскопу, каждый день могут быть разными.

Рак — месяц Тамуз.

Согласно еврейскому гороскопу, Раки больше нуждаются в заботе, любви, преданности, чем люди других знаков. Кроме того, они должны приложить все усилия для того, чтобы не думать о прошлом, отойти от той ситуации, которая тревожит, и смотреть вперед, оставив позади болезненные воспоминания и душевные раны. Для них это единственный способ найти счастье и любовь. Раки по еврейскому гороскопу – домоустроители. Их лозунг «Мой дом – моя крепость». Они очень привязаны к семье и дому, любят историю и астрономию, всё, что напоминает о прошлом.

Лев — месяц Ав.

Это пятый месяц еврейского календаря. Согласно еврейскому гороскопу, Лев получает свою энергию прямо от Солнца, и это единственный знак, находящийся под его влиянием. Поэтому Львы считают, что весь мир вращается вокруг них. Будучи уверены в своих силах и возможностях, они проектируют эту уверенность на весь мир. Они хотят, чтобы их уважали, и если это не так, они начинают мстить. Как цари они могут быть гордыми и изысканными. Они не такие, как все. Они — Львы!

Слабое место у Львов по еврейскому гороскопу — это сердце, они подвержены сердечнососудистым заболеваниям. Львы нелегко оказывают доверие, но когда это происходит, советчиков и партнеров подбирают мудро. Однако они намерены полагаться полностью на себя, практически никогда не просят о помощи, потому что не считают, что она им нужна. Но если и попросят, не слушают советов. Коллеги и друзья — не помощники Льву и не равны ему. Львы, прирожденные лидеры, любят организовывать всех вокруг себя, даже когда их об этом никто не просит. Можно встретить Львов в политике, в системе образования и на высоких постах в бизнесе. Они всегда ищут то, чем можно управлять.

Дева — месяц Элюль.

Особенность Дев – их постоянная погоня за порядком и идеальностью. Ничего так не мешает Деве, как беспорядок. Их рабочие столы, дома и машины – это примеры эффективности и аккуратности. У Девы для только есть своё место. Девы надежны и ответственны, для них выполнить задание – дело чести.

Девы по еврейскому гороскопу считают, что физический мир требует совершенного порядка, поддерживать который их умышленно послали на Землю. С их склонностью к аккуратности и четкости Дев часто можно встретить между редакторов, бухгалтеров и хирургов. Как правило, от них чаще услышишь критику по мелочам. Не то чтобы они ставили задачу причинить боль другим; просто ошибки и недостатки задевают их чувство порядка, и они бросаются затыкать щель, чем скорее, тем лучше.

Весы — месяц Тишрей.

Весы, по еврейскому гороскопу, сражаются за равновесие и единство во взаимоотношениях и в своем окружении, они обычно находятся в запутанном состоянии. Рассуждают о делах, тщательно взвешивая каждый аспект проблемы, в попытках достигнуть равновесия. Весы всегда видят две стороны спора, и обе кажутся им одинаково честными.

Они боятся сделать ошибку или неправильный выбор. Весы общительны, дружелюбны, открыты, теплы, сострадают чужим проблемам и побуждают других доверяться им. Забота о других — вот, что стоит на первом месте у Весов.

Скорпион – месяц Хешван.

Скорпионы не любят перемен. Они желают контролировать свою жизнь и жизнь близких. Потерять контроль – их самое большое опасение. Для максималистов Скорпионов любовь – это всё. И если чувствуют, что их чувства безответны, любовь превращается в ненависть. Скорпионам нелегко простить или забыть.

Типичный Скорпион не найдет себе места, пока не отомстит предавшему его. Согласно еврейскому гороскопу, Скорпионы – толковые бизнесмены. Они любят деньги, потому что деньги дают им контроль и власть. Они замечательные доктора, физиологи, астрологи и финансисты. Владеют хорошими оккультными способностями и интуицией. Они сильные мистики и имеют большой потенциал духовного развития. Те, что выбирают «неверный путь», могут стать смертельно опасными и безжалостными.

Стрелец — месяц Кислев.

Человек, рождённый под знаком Стрельца – оптимист с пелёнок. Ему всё нравится, всё приводится в порядок в наилучшем виде. Такие люди понимают, что сами могут разрешить любую задачу и сделают для этого максимум. Зачастую Стрельцы чрезмерно оптимистичны, имеют любовь к преувеличению, иронии, азартным играм, беспечности. Они врожденные философы, учителя, любовники, посредники, друзья. Согласно еврейскому гороскопу, они любят путешествовать, любят свободу и большие пространства, увлекаются исследованиями в мировом масштабе, познанием других культур и религий. Они с большим удовольствием делятся этими знаниями с любым, кто заинтересуется.

Козерог — месяц Тевет.

Козерог – земной знак, очень хорошо связанный с материальным миром. Его внутренняя энергия относится к стихии воды. Этим объясняется желание Козерогов быть полезными, помогать и заботиться. Рождённые в этом месяце испытывают нужду в материальном достатке и очень переживают о завтрашнем дне. Они доверяют только своим органам чувств, затрудняясь воспринять всё, что выходит за пределы видимого и осязаемого. Козероги по еврейскому гороскопу замечательные семьянины, заботятся о доме.

Чаще только они нерелигиозны, не верят в Бога, потому что находятся под сильным контролем материальной части мира. Люди, родившиеся в месяце Тевет, надёжные, ответственные, заботливые, бережливые, пунктуальные, ведь время — это деньги. Из Козерогов получаются отличные предприниматели, бухгалтеры, инженеры, адвокаты и представители других профессий, требующих дисциплины.

Водолей – месяц Шват.

Месяц Шват, по еврейскому гороскопу, соответствует знаку Водолей, который принадлежит к стихии воздуха. Водолеи по натуре бунтари, потому что их чаще только беспокоит личная жизнь, её уникальность и индивидуальность. Они используют всю свою силу воли, чтобы сломать старые границы. Прошлое для Водолея лишь мимолетное, от которого они стараются избавиться, чтобы найти что-то новое и неизвестное.

Новую истину, больше подходящую новым временам. Водолеи по еврейскому гороскопу становятся замечательными учеными, хакерами, социальными работниками. Они преуспевают в делах, связанных с чем-то революционным. Водолеи уникальны. Они выделяются из толпы и не остаются незамеченными.

Подавая большие надежды уже в детском возрасте, в зрелости они – идеалисты, которые своими необычными представлениями пытаются изменить мир. Они радеют за благополучие только человечества и находят пути решения мировых проблем. Самая высокая преграда, которую им нужно преодолеть – их собственное «я». Водолеи проявляют исключительное и уникальное влияние на историю человечества, они могут взять всё под контроль, ограничить и усмирить свое эго, быть милосердными и сдержанными, жить очень скромно и просто.

Рыбы — месяц Адар.

Люди знака Рыб, по еврейскому гороскопу, благополучны в любом деле, в прибыли и богатстве, благосостоянии, браке… Они особенно чувствительны и ранимы, имеют хорошую интуицию по сравнению со другими знаками. Серьёзны во всем, будь то их мнение, их мысли или увлечения. Многие Рыбы наделены талантами математиков, ученых, физиков (например, Альберт Эйнштейн родился под знаком Рыб). Символ знака Рыб по еврейскому гороскопу — это две рыбы, плывущие в противоположных направлениях, одна по течению, а другая против течения.

Люди знака Рыб обычно очень спокойные. Они впитывают проблемы других, как губки. По этой причине имеют любовь к полноте, их организм легко усваивает воду. Физика, химия, философия и психология – вторая натура Рыб. Они умеют понимать, уступать и прощать, поддерживать без зависти, не быть пылкими, отдавать и любить — то, к чему всем необходимо стремиться.

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