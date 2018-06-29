Компания Renault начнет испытания беспилотных электромобилей Zoe во французской Нормандии. В рамках инициативы Rouen Normandy Autonomous Lab им помогут компании Transdev, Matmut, Banque des Territoires, а также правительства Руана и Нормандии, пишет Autogeek .

По полученным данным, первые испытания уже начались, однако для публики систему откроют в сентябре 2018 года.

Стоит отметить, что для большей безопасности беспилотных такси предусмотрена поддержка со стороны инфраструктуры: камеры на перекрестках, диспетчерский пункт, следящий за обстановкой на маршруте и внутри беспилотников. Сначала будут работать работать четыре беспилотных электромобиля Renault Zoe и один беспилотный шаттл i-Cristal, разработанный Transdev и Lohr.

Заказать поездку можно будет с помощью смартфона, также будет возможность отслеживать движение автомобиля. Автомобили будут курсировать по трем маршрутам протяженностью 10 км с семнадцатью остановками.

Систему будут тестировать с осени 2018 года до декабря 2019. Затем компании, основываясь на отзывах местных жителей и техинформации, скорректируют работу комплекса и займутся дальнейшей отладкой системы.

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