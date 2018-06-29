Украина готова передать 23 россиян в обмен на 23 украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

Как передает информационное агентство УНИАН, об этом на пресс-конференции в столице РФ заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Украина выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем, что гуманитарная задача омбудсменов, которые должны были посетить граждан в Украине и РФ, была политизирована и заблокирована именно Россией», — сказала она.

«Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. В экстрадиции нам отказывает РФ. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать РФ 23 россиян, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия, в обмен на 23 украинцев из российских тюрем», — добавила Денисова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира