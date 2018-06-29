Авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel возлагают друг на друга вину за задержку вылета украинцев из Туниса. Bravo Airways обещает возобновить полеты по штатному расписанию 2 июля Фото: Bravo Airways / Facebook Застрявшие туристы жалуются, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel не выполняют своих обязательств по возврату отдохнувших граждан домой.Часть тургруппы остается в аэропорту, у людей нет информации о дате и времени вылета, рассказали пассажиры. Туристов, которые должны были вылететь в Харьков утром 29 июня, отвезли в отель в город Сус."Ничего не обещают. Говорят кто что. Кто-то обещает вылет, кто-то говорит, что сегодня вылета не будет", – рассказал один из туристов.Туроператор Oasis Travel выдвинул обвинения в задержке рейсов перевозчику Bravo Airways."Авиакомпания Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживание и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и, вероятно, следовательно отказалась их выполнять 27 июня", – говорится в заявлении Oasis Travel в Facebook.Туркомпания напомнила, что один из самолетов Bravo Airways выведен из строя после жесткой посадки в Киеве 14 июня, и в связи с этим авиакомпания испытывает недостаток исправных бортов. https://www.facebook.com/OASIS.TRAVEL.UKRAINE/posts/1706991016005390 В авиакомпании Bravo Airways сообщили, что рейсы из Туниса отменены из-за отсутствия оплаты со стороны туроператора Oasis Travel."Из-за невыполнения финансовых обязательств туроператором Oasis мы вынуждены были внести изменения в расписание полетов. Данные изменения крайне негативно повлияли на операционную деятельность авиакомпании в целом, что привело к задержкам ряда авиарейсов по не зависящим от нас причинам. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и прилагает максимум усилий для восстановления согласованного расписания авиарейсов. https://www.facebook.com/bravoairways.kiev.ua/posts/1788120411284377 В Bravo уверяют, что к расписанию полетов в штатном режиме удастся вернуться не позднее 2 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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