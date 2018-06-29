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Из Туниса не могут вылететь сотни украинских туристов
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29.06.2018 16:17
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Авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel возлагают
друг на друга вину за задержку вылета украинцев из Туниса. Bravo
Airways обещает возобновить полеты по штатному расписанию 2 июля
Фото: Bravo Airways / Facebook Застрявшие туристы жалуются, что
авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel не выполняют
своих обязательств по возврату отдохнувших граждан домой.Часть
тургруппы остается в аэропорту, у людей нет информации о дате и
времени вылета, рассказали пассажиры. Туристов, которые должны были
вылететь в Харьков утром 29 июня, отвезли в отель в город
Сус."Ничего не обещают. Говорят кто что. Кто-то обещает вылет,
кто-то говорит, что сегодня вылета не будет", – рассказал один из
туристов.Туроператор Oasis Travel выдвинул обвинения в задержке
рейсов перевозчику Bravo Airways."Авиакомпания Bravo Airways имеет
задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для
оплаты посадки, обслуживание и взлета рейсов в аэропортах Тунисской
республики и, вероятно, следовательно отказалась их выполнять 27
июня", – говорится в заявлении Oasis Travel в Facebook.Туркомпания
напомнила, что один из самолетов Bravo Airways выведен из
строя после жесткой посадки в Киеве 14 июня, и в связи с этим
авиакомпания испытывает недостаток исправных бортов.
https://www.facebook.com/OASIS.TRAVEL.UKRAINE/posts/1706991016005390
В авиакомпании Bravo Airways сообщили, что рейсы из Туниса отменены
из-за отсутствия оплаты со стороны туроператора Oasis Travel."Из-за
невыполнения финансовых обязательств туроператором Oasis мы
вынуждены были внести изменения в расписание полетов. Данные
изменения крайне негативно повлияли на операционную деятельность
авиакомпании в целом, что привело к задержкам ряда авиарейсов по не
зависящим от нас причинам. Авиакомпания приносит извинения за
доставленные неудобства и прилагает максимум усилий для
восстановления согласованного расписания авиарейсов.
https://www.facebook.com/bravoairways.kiev.ua/posts/1788120411284377
В Bravo уверяют, что к расписанию полетов в штатном
режиме удастся вернуться не позднее 2 июля.
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