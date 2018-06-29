В оккупированном Симферополе без света останется ряд улиц из-за планового ремонта электрооборудования.

По данным пресс-службы "Крымэнерго", отключение электроснабжения ожидается 30-31 июня, передает со ссылкой на "".

Это произойдет с 8:00 до 17 по адресам: ул. Тюльпанная, 19, 21-32; ул. Фиалковая, 8-24 (чет); 13-19 (нечет); ул. Леси Украинки, 138-150 (чет), 155-165 (нечет).

Стоит отметить, что проблемы с подачей электричества уже наблюдаются в Керчи. Так, 27 июня Белогорск и пять населенных пунктов были обесточены из-за непогоды. Света не было около двух часов.

Также, после удара молнии отключение абонентов произошло в поселках Мысовое и Азовское Ленинского района. На восстановление подачи электроснабжения ушло свыше шести часов. Были обесточены поселок Гвардейское (частично) под Симферополем, село Молочное и Витино в Сакском районе.

По данным RoksolanaToday&Крым, это не единственная проблема крымчан. В Керчи люди жалуются на отсутствие воды.

"Керчь без воды. Кто сутки, кто двое. В жару", – сказано в сообщении.

Блогер также разместила пост из социальной сети "ВКонтакте", где гость города жалуется на отсутствие воды.

"Керчь. "Понаехи" выведывают наши сокровенные тайны", – подписала RoksolanaToday&Крым.

Так, в соцсети спросили, где местные жители берут информацию об отключения воды, газа и света. На что в комментариях под постом гостю Керчи посоветовали уезжать.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира