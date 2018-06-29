Сотни детишек, убитых в Сирии и Донбассе; тысячи уничтоженных взрослых; разрушенные нищие территории… И особым десертом – наблюдение за страшным медленным угасанием непокорившихся Сенцова и Балуха.

Прямо вижу эту припухшую безглазую нечисть, наслаждающуюся чужими страданиями. Оно считает себя властелином мира, ведь к нему, преодолев брезгливость, обращаются все, для кого человеческая жизнь – драгоценность. Оно думает, что будет дергать за веревочки вечно. А я думаю – хотела бы наблюдать за его агонией? Как оно в мокрых штанах, пуская слюни, с ужасом будет вглядываться бесцветными глазками в темные коридоры, заполненные тенями тех, кого он погубил за долгие годы своей безнаказанности.

Пожалуй, нет, я слишком брезглива. Мне будет довольно тысячи трехбуквенных на месте вяликой и ужасной страны вечного рабства. С тысячей пропускных пунктов к местам кормления. Мир гуманен. Но тени тех, кто умер за последние дни в жару во время перехода через Станицу, уже стоят в бесконечном коридоре.

Ожидая…

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