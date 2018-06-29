Выпускникам средней общеобразовательной школы № 22 в российском городе Серов выдали грамоты об окончании учебного заведения, на которых напечатан герб и флаг Украины. Об этом сообщает Znak.com .

В школе рассказали, что данные грамоты получили выпускники одного класса, классный руководитель которого допустила ошибку при подготовке грамот.

"Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать умышленно. Рамка грамоты скачали из интернета. Никто не обратил внимания - ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины", - отметили в учебном заведении.

Кроме того, в школе заявили, что выпускникам уже заменяют грамоты новыми.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Первомайском Харьковской области для экономии бюджета решили ликвидировать три школы .

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