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США заверили Германию, что санкции, введенные против России, не отразятся на строительстве "Северного потока - 2"
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29.06.2018 16:25
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Германия выступает против применения экстерриториальных санкций, но
лишь в случае прокладки газопровода “Северный поток – 2”, сообщила
пресс-секретарь министерства экономики Германии Беата Барон. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке "Северный
поток – 2" – второй газопровод, который свяжет Россию с
Германией по дну Балтийского моря Фото: ЕРА Предварительные
гарантии США предполагают, что проект трубопровода не затронут
новые американские санкции, отметила Барон.По ее словам, Германия
выступает против применения экстерриториальных санкций, но только в
случае строительства газопровода “Северный поток –
2”."Северный поток – 2" – второй газопровод, который
свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность
маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода
составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд
евро, его наполовину финансируют российский "Газпром" и пять
европейских компаний. В "Газпроме" прогнозируют, что "Северный
поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019 года.Власти
Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии,
Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой
для энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий называл газопровод новым гибридным
оружием России против
Запада.Германия, Финляндия и Швеция разрешили
возводить трубопровод на своей территории. Дания – пока
нет.Киев настаивает, что Россия должна сохранить транзит
газа через территорию Украины после строительства "Северного
потока – 2". По словам президента РФ Владимира Путина,
поставки газа через Украину будут зависеть от экономической
целесообразности.По данным американского журнала Foreign
Policy, США вскоре могут ввести санкции против пяти
европейских компаний, задействованных в проекте "Северный
поток – 2".
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