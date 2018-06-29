Российский шоумен Максим Галкин потроллил людей, снимающих шаблонные видео на отдыхе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Галкин: Образцовое видео летнего отдыха Фото: maxgalkinru / Instagram Видео он разместил в Instagram."Образцовое видео летнего отдыха. А как вы снимаете свое видео и узнаете ли вы своих друзей в этом эпизоде?" – написал он. Образцовое видео с летнего отдыха * ‍ * А как вы снимаете своё видео и узнаёте ли вы своих друзей в этом эпизоде? * Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 26 Июн 2018 в 2:48 PDT Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области.Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле Студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему".Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге.В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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