Главарь пророссийских оккупантов, именующих себя как «ДНР», Александр Захарченко обещает стрелять по миротворцам ООН, если их введут на Донбасс без согласия «республик».

Об этом кукла Кремля Захарченко сообщил сегодня во время прямой линии, пишет .

Боевики поддерживают предложение России по миротворцев, которая предусматривает размещение «голубых касок» только на линии соприкосновения и охрану миротворцами миссии ОБСЕ.

Также Захарченко отметил, что задача ООН может быть размещена только с согласия организаций боевиков «ДНР» и «ЛНР».

«Если они войдут (на Донбасс — ред.) по украинскому сценарию, то они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше врагов», — сказал атаман боевиков.

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