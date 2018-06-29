Глава правления российского концерна "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания подала новый иск на расторжение действующих контрактов на поставку и транзит газа в Украину, и началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража, передает РБК.

По словам Миллера, решение о взыскании с "Газпрома" 2,56 млрд долларов в пользу НАК "Нафтогаз Украины" было "ассиметричным" и нарушило "баланс в интересах сторон".

Также чиновник упомянул о постановлении Апелляционного суда округа Свеа приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража. Миллер подчеркнул, что основным условием дальнейших переговоров является восстановление баланса в интересах сторон, в том числе отмена решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом и конструктивные предложения со стороны Украины.

Кроме того было отмечено, что Украина должна предоставить аргументы экономической целесообразности транзита через свою территорию, отвечая га вопрос о дальнейшем взаимодействии "Газпрома" и "Нафтогаза" в условиях сохранения транзита определенного объема газа через территорию Украины после 2019 года.

Как сообщал svodka.net ранее, НАК "Нафтогаз Украины" обжаловал приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража по иску российского концерна "Газпром".

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