Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с председателем нижней палаты парламента Ирландии Шоном О’Фарилом и Вице-премьер-министром - Министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени. В ходе встречи ирландская сторона заявила о поддержке санкций против России. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Ирландская сторона заявила о неуклонной поддержке санкций против России и готовности отстаивать интересы Украины в ЕС, а также отметила наличие значительного потенциала для развития сотрудничества с Украиной, прежде только в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, фармацевтики, культурного обмена между университетами и т.п." , - говорится в сообщении.

Также во время встречи была достигнута договоренность направить в Украину торгово-экономическую миссию для обработки на месте дальнейших путей развития бизнес-связей.

"В этом контексте важное значение для эффективного дальнейшего развития двусторонних отношений будет запланировано открытие Посольства Ирландии в Украине", - отметили в МИД.

Напомним, Европейский союз принял решение еще на 6 месяцев продолжить экономические санкции против России.

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