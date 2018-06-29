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На спутнике Сатурна нашли сложные органические молекулы.
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29.06.2018 16:40
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Ученые считают, что Энцелад – единственный объект Солнечной системы
после Земли, условия на котором подходят для существования жизни.
НА Энцеладе нашли сложную органику Фото: esa.int Ученые считают,
что их открытие увеличивает вероятность существования живых
организмов на Энцеладе.Обнаруженные в кристаллах льда
органические молекулы, молекулярная масса которых
превышает 200 дальтон. Ранее было известно только о
присутствии на небесном теле простейших углерод-содержащих
соединений, с массой менее 50 дальтон.По словам исследователей,
Энцелад – единственный объект Солнечной системы после Земли,
условия на котором подходят для существования жизни. У небесного
тела разреженная атмосфера, под водяной мантией находится твердое
силикатное ядро. В океане, под ледяной поверхностью Энцелада,
активны гидротермальные источники. нагревающие воду до 90°С.В
апреле 2017 года исследователи NASA сообщили, что
с помощью космического аппарата Cassini обнаружили множество
молекул водорода в струях воды, поднимающихся из переломов на
ледяной поверхности Энцелада.Энцелад – шестой по размеру
спутник Сатурна, его диаметр составляет около 500 км.
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