Ученые считают, что Энцелад – единственный объект Солнечной системы после Земли, условия на котором подходят для существования жизни. НА Энцеладе нашли сложную органику Фото: esa.int Ученые считают, что их открытие увеличивает вероятность существования живых организмов на Энцеладе.Обнаруженные в кристаллах льда органические молекулы, молекулярная масса которых превышает 200 дальтон. Ранее было известно только о присутствии на небесном теле простейших углерод-содержащих соединений, с массой менее 50 дальтон.По словам исследователей, Энцелад – единственный объект Солнечной системы после Земли, условия на котором подходят для существования жизни. У небесного тела разреженная атмосфера, под водяной мантией находится твердое силикатное ядро. В океане, под ледяной поверхностью Энцелада, активны гидротермальные источники. нагревающие воду до 90°С.В апреле 2017 года исследователи NASA сообщили, что с помощью космического аппарата Cassini обнаружили множество молекул водорода в струях воды, поднимающихся из переломов на ледяной поверхности Энцелада.Энцелад – шестой по размеру спутник Сатурна, его диаметр составляет около 500 км. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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