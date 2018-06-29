В Вашингтоне арестовали 575 женщин на сидячей акции протеста против иммиграционной политики президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Среди них оказалась и известная актриса Сьюзан Сарандон. Об этом сообщает The Guardian .

Около здания министерства юстиции страны собрались сотни женщин для протеста. Также Сарандон подтвердила факт ареста на своей странице в Twitter.

"Арестована. Будьте сильны. Продолжайте борьбу", - говорится в сообщении.

На акции демонстрантки потребовали смягчить иммиграционную политику, которая в настоящее время предполагает разделение незаконных мигрантов с их детьми и помещение несовершеннолетних в специальные лагеря на территории Соединенных Штатов Америки.

На постерах активисток было написано "We care", что переводится как "Нам не все равно".

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 28 июня, в Вашингтоне несколько сотен активисток вышли на марш против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

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