Уходить из ПАСЕ, которая на нашей стороне, из-за нескольких продавшихся России негодяев, нелогично { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/jaremenko/uhodit-iz-pase-kotoraya-na-nashey-storone-iz-za-neskolkih-prodavshihsya-rossii-negodyaev-nelogichno-253461.html" }, "headline": "Уходить из ПАСЕ, которая на нашей стороне, из-за нескольких продавшихся России негодяев, нелогично", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2534/61_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-06-29T17:23:04+02:00", "dateModified": "2018-06-29T17:32:48+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Руководство Совета Европы лояльно относится к России, считает украинский дипломат Богдан Яременко." , "keywords": "Россия, Украина, ПАСЕ, Совет Европы, Богдан Яременко" } Богдан Яременко Украинский дипломат. Генеральный консул Украины в Эдинбурге (2006–2008), генеральный консул Украины в Стамбуле (2010–2014). Член партии УКРОП. все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» Уходить из ПАСЕ, которая на нашей стороне, из-за нескольких продавшихся России негодяев, нелогично Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 17.23 | комментариев: Я вижу, что у нас довольно профессиональная и патриотичная делегация в ПАСЕ. Наверное, наилучшая за всю историю независимости Украины. Они ведут продуманную информационную линию, всячески стараются привлечь внимание, предупредить и сформировать определенное мнение о той или иной проблеме. Хотя всем известно, что руководство Совета Европы лояльно относится к России.И слабость нашей позиции заключается в одном моменте: что делать со взносом российской стороны, который, насколько я знаю, составляет €30 млн в год? Это существенная сумма. Возникает логичный вопрос – а зачем нужна организация, которая, прежде только, ориентируется на членские взносы, а не на свои принципы.На мой взгляд, украинской делегации в качестве эксперимента стоило бы не жаловаться, что другие плохие, а предложить решение этой проблемы. Да, €30 млн небольшие деньги. Почему бы нам не предложить дополнительно платить эти деньги на определенных условиях? Например, если РФ возобновит членство, то компенсирует нам эту сумму.Это был бы серьезный подход. А так Россия пытается дискредитировать ПАСЕ и ее ценности. Что касается Украины, то мы имеем не так много организаций, поддерживающих нас даже на уровне резолюций. Уходить из ПАСЕ, которая на нашей стороне, из-за нескольких продавшихся России негодяев, нелогично. Источник: "ГОРДОН" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



