Вечером в среду, 27 июня, после обстрела боевиков незаконных вооруженных формирований, украинская артиллерия нанесла удар в ответ, в результате которого сепаратисты понесли тяжелые потери.

Об этом на своей странице в сообщает Алексей Петров, передает .

По его информации, потери боевиков составили только 17 человек, из них 10 убитых и 7 раненых.

"Запомните падлюки... На своей лишней хромосоме гвоздем нацарапайте. За жизнь каждого украинца погибшего от российского оружия мы спросим сторицей!", – пишет Петров.

Кроме того, позже он также сообщил о продолжении обстрелов со стороны боевиков с утра 28 июня, и пообещал им соответствующую реакцию со стороны .

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