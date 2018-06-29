США гарантировали Германии не распространять санкции на российские газопроводы, которые строятся с участием немецких компаний.

По данным телеканала , такое заявление сделала представитель Министерства экономики страны, имя которой не уточняется, по итогам переговоров с американским правительством. В частности, речь также шла о строительстве газопровода в обход Украины «Северный поток-2».

«Мы добились гарантий, что санкции пока не затронут газопроводный проект», — отметила она.

В свою очередь, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что укладка морского участка российского газопровода начнется летом 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, компания имеет план на случай, если Дания не выдаст дозволение на прокладку трубы через территориальные воды.

«Укладка морского участка «Северного потока – 2″ начнется строго по графику – летом текущего года. Да, есть вопрос по выдаче разрешения Данией. Но есть и план решения данного вопроса», – сказал Миллер.

Он добавил, что разрешения по строительству и эксплуатации газопровода выдали Германия, Швеция и Финляндия.

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