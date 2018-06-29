Сын украинской певицы Таисии Повалий Денис заявил, что его мать "лезет обниматься", выпив алкоголь. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фото: tpovaliyofficial / Instagram "Сыночка, мы уже отмечаем", – написала она. Сыночка, мы уже отмечаем! * @denis.povaliy Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 28 Июн 2018 в 7:28 PDT "Опять напьешься и будешь лезть обниматься?" – написал в комментариях сын певицы."Конечно, сыночка! Когда же еще мне можно тебя пообнимать", – написала исполнительница.Денис Повалий – сын певицы от первого брака. Его отец – музыкант-клавишник Владимир Повалий. Пара рассталась в 1993 году. Сына певица родила 28 июня 1983 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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