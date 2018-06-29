|"Опять напьешься?". Сын Повалий прокомменировал фото своей матери с бокалом
|29.06.2018 16:56
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Сыночка, мы уже отмечаем! * @denis.povaliyПубликация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 28 Июн 2018 в 7:28 PDT
"Опять напьешься и будешь лезть обниматься?" – написал в комментариях сын певицы."Конечно, сыночка! Когда же еще мне можно тебя пообнимать", – написала исполнительница.Денис Повалий – сын певицы от первого брака. Его отец – музыкант-клавишник Владимир Повалий. Пара рассталась в 1993 году. Сына певица родила 28 июня 1983 года.
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