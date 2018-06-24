Этот день приурочен теплым отношениям между близкими людьми, а не дружбе во всем мире. Разница в том, что существует еще День дружбы, который отмечается 30 июля и посвящается дружеским отношениям между государствами, национальностями и культурами.

Традиция отмечать День друзей зародилась в США еще в далеком 1935 году. Тогда Парламент Америки объявил первое воскресенье августа Национальным Днем дружбы, и с тех пор он отмечается ежегодно.

Но спустя некоторое время американцы изменили название торжества на Международный день друзей, ведь праздник получил огромную слава, и теперь его отмечают не только в США, но и во многих других странах — однако уже 9 июня.

В 1997 году Организация Объединенных Наций утвердила Винни Фу на должность посла Дружбы в мире. Группы дружбы очень популярны в Индии и Непале. Кроме того, с появлением социальных сетей День друзей стал масштабным праздником, который отмечают в режиме онлайн.

В этот день нужно проводить время со своими друзьями, выражать им свою любовь и уважение. Можно меняться подарками, цветами, открытками, особая традиция — презентовать друг другу повязки на руку.

Как утверждают ученые, если имеешь друзей — будешь жить долго! Давно известно, что основными шагами на пути к долголетию является регулярное занятие спортом и отказ от вредных привычек. Однако недавно ученые обнаружили еще один, не менее важный фактор, который влияет на долгую и здоровую жизнь. Оказывается — это друзья.

Люди, которые имеют большой круг друзей и знакомых, могут стать долгожителями. Их жизнь имеет шанс увеличиться примерно на 50% по сравнению с людьми, у которых тесный круг социальных контактов.

К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав 148 исследований, которые проводились в прошлом для выявления связи между социальными отношениями и смертностью. Средний возраст участников исследования, а только их было более 300 тысяч человек, составлял 64 года.

Оказывается, что между продолжительностью жизни человека и его социальными отношениями существует прямая связь. Часто друзья побуждают изменить отношение к собственному здоровью, могут нацелить на здоровый образ жизни (порой, правда, и на нездоровый). Также удалось установить, что крепкие социальные отношения способствуют укреплению иммунной системы человека.

9 июня — день, когда независимо от обстоятельств и жизненных перипетий нужно обязательно порадовать друзей. Ведь настоящий друг — это самый близкий человек. Потому что он становится частичкой тебя, а ты становишься частичкой его.

С другом вы можете обсудить даже то, о чем наедине сами с собой боитесь подумать. Друг всегда выслушает, утешит, посоветует что-то или просто порадуется за вас. Друг — это как брат или сестра, а тем, у кого их не было, настоящий друг нужнее даже за любимого человека.

Как говорил Аристотель: «Друг — это одна душа, живущая в двух телах».