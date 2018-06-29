Компания Uber ввела правило, запрещающее водителям работать более 12 часов подряд, сообщает Эспрессо ТВ со ссылкой на пресс-службу компании.

По полученным данным, компания добавила новую функцию, которая побуждает находящегося за рулем водителя отдыхать от дороги минимум шесть часов. Функция самостоятельно подсчитывает время вождения и начинает отправлять периодические уведомления, когда приближается 12-часовой лимит времени вождения. Затем Uber автоматически переходит в самостоятельный режим продолжительностью шесть часов.

Двенадцать часов совокупного времени за рулем включают в себя время нахождения в режиме онлайн и в движении, время по пути следования до пункта посадки пассажира, время в поездке. Через шесть часов водители смогут снова подключиться к платформе и принимать заказы.

Стоит отметить, что усталость является основным фактором ДТП в 10-20% случаев.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, американская международная частная компания из Сан-Франциско Uber начала тестировать услугу доставки еды с помощью специальных дронов , однако пока эта функция доступна только для жителей города Сан-Диего в США.

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