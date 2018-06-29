Начиналась бизнес-карьера патриарха в 1993 году. Тогда при участии Московской патриархии возникла финансово-торговая группа "Ника", вице-президентом которой стал протоиерей Владимир Верига, пишет со ссылкой на и российские СМИ.

Известно, что только в 1996 году "Ника" ввезла в страну около 8 млрд сигарет (данные правительственной комиссии по гуманитарной помощи). Это нанесло серьезный убыток "табачным королям" того времени, которые вынуждены были платить пошлины и акцизы и потому проигрывали в конкурентной борьбе.

Как утверждает доктор исторических наук Сергей Бычков, опубликовавший несколько статей о табачном бизнесе патриарха, когда Кирилл решил выйти из этого бизнеса, на таможенных складах оставалось "церковных" сигарет более чем на 50 млн долларов. В ходе криминальной войны за эти сигареты был убит, в частности, помощник депутата Жириновского некто Дзень.Кирилл нефтяной

Кроме упомянутого фонда "Ника" он выступил основателем коммерческого банка "Пересвет", АО "Международное экономическое сотрудничество" (МЭС), АО "Свободное народное телевидение" (СНТ) и ряда других структур.

Самым прибыльным бизнесом Кирилла после 1996 года стал экспорт нефти по линии МЭС, освобожденного по просьбе Алексия II от таможенных пошлин. Кирилла в МЕСе представлял епископ Виктор (Пьянков), ныне проживающий как частное лицо в . Ежегодный оборот компании составил в 1997 году около 2 млрд долларов.

Учитывая закрытость этой информации, сейчас трудно понять, продолжает ли Кирилл участвовать в нефтяном бизнесе, однако есть один очень красноречивый факт. За несколько дней до начала военной операции против Саддама Хусейна в Ирак летал заместитель Кирилла епископ Феофан (Ашурков).

Кирилл морской

В 2000 году получили огласку сведения о попытках митрополита Кирилла внедриться на рынок морских биоресурсов (икра, крабы, морепродукты) - соответствующие правительственные структуры выделили учрежденной иерархом фирме (АО "Регион") квоты на вылов камчатского краба и креветок (общий объем - более 4000 тонн).

По сведениям калининградских журналистов, митрополит Кирилл, как правящий архиерей епархии РПЦ МП в Калининградской области, участвовал в автомобильном СП в Калининграде. Характерно, что Кирилл, даже став патриархом, не назначил епархиального архиерея на Калининградскую кафедру, оставив ее под своим прямым управлением.

Кирилл роскошный

В 2004 году научный сотрудник Центра исследований теневой экономики при РГГУ Николай Митрохин выпустил монографию о теневой экономической деятельности РПЦ МП. Стоимость активов, контролировал митрополит Кирилл, оценивалась в этой работе в 1,5 млрд долларов. Через два года журналисты попытались перечислить активы главы церковного главы и пришли к выводу, что они насчитывают уже 4 млрд долларов.

А по информации The New Times, в 2002 году митрополит Кирилл купил пентхаус в "Доме на набережной" с видом на храм Христа Спасителя. Это, кстати, "единственная квартира в Москве, зарегистрированная именно на митрополита по его мирской фамилии Гундяев, о чем есть соответствующая запись в кадастровой ведомости".

Отдельная и почти неисчерпаемая тема - дворцы и резиденции патриарха. Кирилл стремится и в этом деле не отставать от первых лиц государства. Его постоянной жилой резиденцией считался новопостроенный дворец в Переделкине, ради которого снесли несколько домов местных жителей. Из окон электричек Киевского направления он смотрится как большой русский чертог - наподобие Теремного дворца в Кремле. Однако Кириллу там не нравится жить: тревожит железная дорога, проходящая по соседству.

Украинские сенсации. Как живет Патриарх Кирилл и кто реализует имперские планы в Украине?















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