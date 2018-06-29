Ирландия заявила о готовности отстаивать интересы Украины в ЕС, а также отметила наличие значительного потенциала для развития сотрудничества между странами, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины. 27–28 июня в Ирландии с официальным визитом находился глава МИД Украины Фото: EPA 27–28 июня в Ирландии с официальным визитом находился глава МИД Украины Павел Климкин, который провел встречу с председателем нижней палаты парламента Ирландии Шоном О’Фарилом и вице-премьер-министром Ирландии Саймоном Ковени."Ирландская сторона заявила о неуклонной поддержке санкций против России и готовности отстаивать интересы Украины в ЕС, а также отметила наличие значительного потенциала для развития сотрудничества с Украиной", – говорится в сообщении.На встрече стороны также договорились отправить в Украину торгово-экономическую миссию, которая на месте должна сформировать дальнейшие пути развития бизнес-связей между двумя государствами.По итогам визита в Ирландию Климкин заявил, что в Украине вскоре заработает посольство Ирландии.Лидеры стран – членов Европейского союза на саммите в Брюсселе, который проходит 28–29 июня, договорились на полгода продлить санкции в отношении РФ за агрессию в Украине. Решение должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1 августа.Европейский союз 12 марта продлил на полгода санкции за агрессию в отношении Украины, а 18 июня продолжил на год ограничения за аннексию Крыма. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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