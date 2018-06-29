Ирландия заявила о готовности отстаивать интересы Украины в ЕС, а
также отметила наличие значительного потенциала для развития
сотрудничества между странами, говорится в сообщении Министерства
иностранных дел Украины. 27–28 июня в Ирландии с официальным
визитом находился глава МИД Украины Фото: EPA 27–28 июня в Ирландии
с официальным визитом находился глава МИД Украины Павел Климкин,
который провел встречу с председателем нижней палаты парламента
Ирландии Шоном О’Фарилом и вице-премьер-министром Ирландии Саймоном
Ковени."Ирландская сторона заявила о неуклонной поддержке санкций
против России и готовности отстаивать интересы Украины в ЕС, а
также отметила наличие значительного потенциала для развития
сотрудничества с Украиной", – говорится в сообщении.На встрече
стороны также договорились отправить в Украину
торгово-экономическую миссию, которая на месте должна сформировать
дальнейшие пути развития бизнес-связей между двумя государствами.По
итогам визита в Ирландию Климкин заявил, что в Украине вскоре
заработает посольство Ирландии.Лидеры стран – членов
Европейского союза на саммите в Брюсселе, который проходит 28–29
июня, договорились на полгода продлить санкции в
отношении РФ за агрессию в Украине. Решение должно быть оформлено
юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1
августа.Европейский союз 12 марта продлил на полгода
санкции за агрессию в отношении Украины, а 18 июня продолжил
на год ограничения за аннексию Крыма.
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