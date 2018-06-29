О том, что Беларусь нашла себе нового покровителя в лице Китая, я писал уже часто и очередным тому подтверждением станет поистине невиданное событие для рынка ценных бумаг этой неосовковой республики.

Так, как стало известно, в следующем месяце Минск посетит высокая делегация китайского рейтингового агентства China Chengxin International Credit Rating (CCXI), которая проведет экспертную оценку экономики РБ и имеющихся в распоряжении государства финансов, для присвоения Беларуси суверенного кредитного рейтинга и вывода её ценных бумаг на китайский рынок.

А теперь самое интересное – Минск намерен вывести на китайский рынок облигаций суммой не менее $500 млн, что может стать настоящим прорывом для республики за все время её независимости!

Стоит отметить, что в 2018 году Пекин часто увеличил своё влияние на Минск и речь идет не только о планах размещения на своей площадке беларуских ценных бумаг суммой в четверть от помощи антикризисного фонда ЕврАзЭс, но и предоставленной возможности участия в поставках вооружений на вторичные для Китая рынки.

В условиях когда Беларусь живет, по сути, в кредит, имея валютный дисбаланс более $12 млрд, Китай это именно тот “брат” который без труда сможет поддержать её, в обмен на ряд услуг, от технологической, до информационной помощи. И Кремль, в данном случае, понимая, что игра ведется и в его ворота тоже, ничего поделать не сможет.

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