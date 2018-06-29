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Трамп может объявить о выходе США из ВТО
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29.06.2018 17:12
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Президент США Дональд Трамп часто заявлял топ-чиновникам своей
администрации о намерении вывести страну из Всемирной торговой
организации, пишет Axios. Трамп утверждает, что ВТО "трахает" его
страну, заявил собеседник издания Axios Фото: ЕРА "Он угрожал уже
сто раз", – сказал чиновник, который обсуждал этот вопрос
с Трампом.Президент утверждает, что ВТО была создана, чтобы
навредить Соединенным Штатам. "Они трахают нас постоянно, не
понимаю, почему мы до сих пор там", – цитирует Трампа
собеседник издания.Советники по вопросам экономики пытались убедить
президента, что членство в ВТО полезно для Соединенных Штатов.
Страна с 1995 года выиграла 85,7% исков в этой организации при
среднемировом показателе 84,4%. В Китае этот показатель составляет
66,7%. Однако Трамп не прислушивается к аргументам, отмечают
источники издания.По закону США не могут выйти из ВТО без одобрения
Конгресса.В апреле Трамп написал в своем Twitter: "Посмотрите,
насколько плоха для США Всемирная торговая организация".
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