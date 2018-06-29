Президент США Дональд Трамп часто заявлял топ-чиновникам своей администрации о намерении вывести страну из Всемирной торговой организации, пишет Axios. Трамп утверждает, что ВТО "трахает" его страну, заявил собеседник издания Axios Фото: ЕРА "Он угрожал уже сто раз", – сказал чиновник, который обсуждал этот вопрос с Трампом.Президент утверждает, что ВТО была создана, чтобы навредить Соединенным Штатам. "Они трахают нас постоянно, не понимаю, почему мы до сих пор там", – цитирует Трампа собеседник издания.Советники по вопросам экономики пытались убедить президента, что членство в ВТО полезно для Соединенных Штатов. Страна с 1995 года выиграла 85,7% исков в этой организации при среднемировом показателе 84,4%. В Китае этот показатель составляет 66,7%. Однако Трамп не прислушивается к аргументам, отмечают источники издания.По закону США не могут выйти из ВТО без одобрения Конгресса.В апреле Трамп написал в своем Twitter: "Посмотрите, насколько плоха для США Всемирная торговая организация". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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