38-летний житель американского штата Мэриленд Джаррод Рамос, который застрелил пятерых человек в редакции Capital Gazette в Аннаполисе, обвиняется в убийстве первой степени. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рамос устроил стрельбу в редакции 28 июня Фото: ЕРА Его обвиняют в убийстве первой степени.В суде 38-летнего Рамоса назвали несговорчивым, следователи говорят, что он отказывается с ними сотрудничать.Рамос открыл стрельбу по сотрудникам редакции газеты 28 июня через стеклянные двери. В полиции подтвердили смерть пяти человек.Стрелка задержали. Правоохранители считают, что он действовал один, мотивы преступления пока неясны. Источники в полиции рассказали CBS News, что задержанный отказывался представляться, идентифицировать его по отпечаткам пальцев оказалось невозможно из-за повреждений на руках.Задержанного после стрельбы в американской редакции идентифицировала система распознавания лиц.В 2011 году Рамоса судили за насилие и преследование в отношении некой женщины. Он признал свою вину, но после того как об этом написала Capital Gazette, подал в суд на издание, назвав статью клеветой. Иск мужчины признали необоснованным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки редакции capital gazette рамос стрельбу Теги: мир