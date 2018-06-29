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Расстрелявшему редакцию Capital Gazette в Мэриленде Рамосу предъявили обвинения
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29.06.2018 17:20
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38-летний житель американского штата Мэриленд Джаррод Рамос,
который застрелил пятерых человек в редакции Capital Gazette в
Аннаполисе, обвиняется в убийстве первой степени. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Рамос устроил стрельбу в
редакции 28 июня Фото: ЕРА Его обвиняют в убийстве первой степени.В
суде 38-летнего Рамоса назвали несговорчивым, следователи говорят,
что он отказывается с ними сотрудничать.Рамос открыл стрельбу по
сотрудникам редакции газеты 28 июня через стеклянные
двери. В полиции подтвердили смерть пяти человек.Стрелка
задержали. Правоохранители считают, что он действовал один, мотивы
преступления пока неясны. Источники в полиции рассказали CBS News,
что задержанный отказывался представляться, идентифицировать
его по отпечаткам пальцев оказалось невозможно из-за повреждений на
руках.Задержанного после стрельбы в американской редакции
идентифицировала система распознавания лиц.В 2011 году Рамоса
судили за насилие и преследование в отношении некой женщины. Он
признал свою вину, но после того как об этом написала Capital
Gazette, подал в суд на издание, назвав статью клеветой. Иск
мужчины признали необоснованным.
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