Традиционный выходной, приуроченный ко Дню Конституции Украины, приятно дополнился следующей за ним пятницей и вылился сразу в четыре свободных дня. За это время можно успеть многое: съездить к морю, устроить долгий велозабег и нажарить целую гору шашлыков.

Но на случай, если вам захочется просто побездельничать или подкачает непредсказуемая погода, "" подготовил десятку фильмов, способных достойно скрасить даже самый ленивый выходной, передает .

Шпионка (2015)

Сумасбродная комедия с обаятельной Мелиссой МакКарти рассказывает историю Сьюзан Купер – женщины средних лет, всегда мечтавшей стать тайным агентом. Чтобы хотя как-то приблизиться к своей цели, она устраивается в на должность координатора супершпиона Брэдли Файна (Джуд Лоу). Но благодаря счастливому стечению обстоятельств, Сьюзан не только пробует себя в опасном деле, но и затмевает своим природным талантом состоявшихся в профессии коллег. Помимо отличной актерской команды и действительно забавной пародийной составляющей, картина может похвастаться участием Верки Сердючки, появившейся в непродолжительном камео.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира