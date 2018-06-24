В Харькове мужчина расстрелял семью. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

В результате происшествия жена и муж погибли на месте, их ребенка в возрасте 13 лет госпитализировали. Застреленных супругов и их раненного ребенка нашла в квартире соседка.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что около подъезда некоторое время находился подозрительный автомобиль, который позже уехал в неизвестном направлении. В настоящее время злоумышленника задержали.

"Злоумышленника задержали по ориентировке на выезде из Харькова. В автомобиле мужчины обнаружено огнестрельное оружие. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. На месте происшествия работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, в Миргороде Полтавской области несовершеннолетний парень открыл огонь по окнам строительного магазина из пневматического оружия.

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