Старую обезьяну невозможно обучить новым трюкам.

У кого ещё есть сомнения кто такой Трамп?

Из дипломатических источников:

a) В апреле, встречаясь с Макроном в Вашингтоне, Трамп спросил, а почему бы Франции не выйти из ЕС. США могли бы в таком случае предложить Франции очень выгодное двустороннее торговое соглашение.

b) В марте во время переговоров с премьер-министром Швеции Лефвеном тот сказал Трампу, что Швеция, не являясь членом НАТО, строит свои взаимоотношения с альянсом на взаимовыгодной основе. Трамп ответил, что Америке следует последовать этому примеру.

c) Наконец, во время недавнего саммита G7 в Канаде, Трамп заявил лидерам G7, что «НАТО столь же плохое, как и НАФТА».

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