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"Суд" в оккупированном Крыму оставил под стражей фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Сейтосманова
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29.06.2018 17:28
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За время пребывания под стражей у фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир"
Энвера Сейтосманова возникли проблемы со здоровьем, сообщил его
адвокат Сергей Легостов. Судебное заседание по делу крымского
татарина Сейтосманова проходило в закрытом режиме Фото: Eden
Dinber Edwin / Facebook Таким образом, Сейтосманов останется в СИЗО
до 7 сентября.Адвокат отметил, заседание проходило в закрытом
режиме. Защита намерена обжаловать решение "суда" в вышестоящей
инстанции.Легостов заявил, что за период пребывания под стражей у
Сейтосманова возникли проблемы со здоровьем. В ближайшее время
защитник планирует посетить заключенного и настоять на оказании
медицинской помощи. 10 мая в селе Байдары Балаклавского
района Севастополя прошли обыски у крымских татар. В результате
были задержаны родные братья Сейтосмановы – Эрнес и
Энвер. Они являются двоюродными братьями Нури Примова,
который отбывает срок по обвинению в участиии в организации "Хизб
ут-Тахрир".Эрнес Сейтосманов заявил, что после допроса его
отпустили, а брата удерживают в изоляторе временного
содержания Севастополя. Его обвиняют в участии в
террористической организации.11 мая "суд" арестовалЭнвера
Сейтосманова, защита заявила, что обжалует это решение.
"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая
организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в
халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия
признала организацию террористической в 2003 году,
деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В
рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является
легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной
Америки она также не запрещена, за исключением административных
ограничений на ее деятельность в Германии.Россия аннексировала Крым
и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей
и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной
организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на
полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами,
включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые
осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в
особенности – крымских татар.
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