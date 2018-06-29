За время пребывания под стражей у фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова возникли проблемы со здоровьем, сообщил его адвокат Сергей Легостов. Судебное заседание по делу крымского татарина Сейтосманова проходило в закрытом режиме Фото: Eden Dinber Edwin / Facebook Таким образом, Сейтосманов останется в СИЗО до 7 сентября.Адвокат отметил, заседание проходило в закрытом режиме. Защита намерена обжаловать решение "суда" в вышестоящей инстанции.Легостов заявил, что за период пребывания под стражей у Сейтосманова возникли проблемы со здоровьем. В ближайшее время защитник планирует посетить заключенного и настоять на оказании медицинской помощи. 10 мая в селе Байдары Балаклавского района Севастополя прошли обыски у крымских татар. В результате были задержаны родные братья Сейтосмановы – Эрнес и Энвер. Они являются двоюродными братьями Нури Примова, который отбывает срок по обвинению в участиии в организации "Хизб ут-Тахрир".Эрнес Сейтосманов заявил, что после допроса его отпустили, а брата удерживают в изоляторе временного содержания Севастополя. Его обвиняют в участии в террористической организации.11 мая "суд" арестовалЭнвера Сейтосманова, защита заявила, что обжалует это решение. "Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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