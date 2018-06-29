Две женщины в Ивано-Франковской области получили травмы из-за удара молнии. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"28 июня около 21:00 в с. Глубокое Богородчанского района в результате попадания удара молнии травмированы две женщины 1984 и 1993 годов рождения", – говорится в сообщении.

Предварительно, гроза застала женщин, когда они находились на улице. Они решили спрятаться в доме. Именно в это здание попала молния.

Пострадавших женщин в состоянии средней тяжести госпитализировали в Богородчанскую центральную районную больницу.

Напомним, в Днепропетровской области женщину ударило током в собственном дворе, в результате чего она умерла.

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